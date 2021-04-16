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У Києві мотоцикліст їздив по місту з трусами на номерному знаку (фото)

16 квітня, 20:20

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу

У Києві мотоцикліст, якого помітили поліцейські на вулиці Олени Теліги, закрив табличку з номерним знаком жіночою нижньою білизною.

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Про це повідомляють в Патрульній поліції Києва в Facebook.

Чоловік запевняв патрульних, що не знає, як цей інтимний предмет гардероба виявився на номері, припускав, що "надуло вітром".

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Патрульні винесли на водія постанову по ч. 6 ст. 121 (Керування водієм транспортним засобом з номерним знаком, що не належить цьому засобу чи не відповідає вимогам стандартів) КпАП.

Зараз санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу 850 гривень.

Раніше ми писали, що під Луцьком дві сестри влетіли на мотоциклі в бетонну стіну.

Нагадаємо, Кличко своїм похвалився мотоциклом.

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Київ поліція мотоцикли поліція Києва

Джерело: Сьогодні

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