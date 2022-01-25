Кияни зможуть сплатити за проїзд у наземному транспорті банківською картою – подробиці

У лютому у Києві планується запустити тестову оплату банківською карткою у наземному транспорті. Система працюватиме в тестовому режимі кількома маршрутами комунального наземного транспорту.
Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.
"Е-квиток – важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни – зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати", – написав Оленич.
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Як зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половінко, пів року тому Київ повністю відмовився від паперових талонів у муніципальному транспорті. За 6 місяців пасажирами метро та наземного транспорту було придбано 140 мільйонів е-квитків, а у додатку "Київ Цифровий" згенеровано 11 млн QR-квитків.
Докладніше про 6 місяців роботи е-квитка:
- 70% пасажирів використовують транспортну картку для оплати проїзду;
- у метро сплатили поїздку 94,5 мільйона разів, а у наземному транспорті 45 мільйонів разів.
Також директор департаменту додав, що у передноворічну ніч громадський транспорт перевіз понад 2 мільйони пасажирів.
Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?
Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка. А саме – часті ДТП.
Також на рух транспорту значною мірою впливають погодні умови.
Крім того, збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів.