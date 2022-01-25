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Кияни зможуть сплатити за проїзд у наземному транспорті банківською картою – подробиці

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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25 січня, 17:44
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Пів року тому місто повністю відмовилося від паперових талонів у муніципальному транспорті
70% пасажирів використовують транспортну картку для оплати проїзду у столиці
70% пасажирів використовують транспортну картку для оплати проїзду у столиці / Фото: Колаж: Сьогодні

У лютому у Києві планується запустити тестову оплату банківською карткою у наземному транспорті. Система працюватиме в тестовому режимі кількома маршрутами комунального наземного транспорту.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав керівник цифрової трансформації Києва (CDTO) та заступник голови КМДА Петро Оленич.

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"Е-квиток – важливий елемент цифрової трансформації Києва. Місто отримало прозору систему оплати та облік реального пасажиропотоку, а кияни – зручний сервіс, який продовжуємо вдосконалювати", – написав Оленич.

Як зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Олег Половінко, пів року тому Київ повністю відмовився від паперових талонів у муніципальному транспорті. За 6 місяців пасажирами метро та наземного транспорту було придбано 140 мільйонів е-квитків, а у додатку "Київ Цифровий" згенеровано 11 млн QR-квитків.

Докладніше про 6 місяців роботи е-квитка:

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  • 70% пасажирів використовують транспортну картку для оплати проїзду;
  • у метро сплатили поїздку 94,5 мільйона разів, а у наземному транспорті 45 мільйонів разів.

Також директор департаменту додав, що у передноворічну ніч громадський транспорт перевіз понад 2 мільйони пасажирів.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожен ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка. А саме – часті ДТП.

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Також на рух транспорту значною мірою впливають погодні умови.

Крім того, збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів.

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