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У Києві на дорозі з'явився величезний провал – рух транспорту змінили (фото)

Тетяна Очеретяна Тетяна Очеретяна Редактор Україна Сьогодні Дар'я Цисарук Дар'я Цисарук Корреспондент
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14 січня, 11:24
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У столиці через аварію на водопроводі провалився асфальт – де можуть утворитися затори
У Києві провалився асфальт
У Києві провалився асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Північно-Сирецькій провалився асфальт. На дорозі утворилася величезна яма, на місці працюють комунальники.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Місце аварії вже огородили працівники. За попередньою інформацією, у цьому місці прорвало водогін, через що і стався провал.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Комунальники намагаються полагодити все до ранку 15 січня. Наразі вони розбирають асфальт, який провалився.

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Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

У комунальному підприємстві "Київпастранс" уточнили, що через провал на Сирці змінили маршрут тролейбуса №5. Він курсує від вулиці Білицька до станції метро "Площа Льва Толстого". Поки що рух організували до проспекту Свободи.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Яка ситуація на дорозі?

За даними карт Google, заторів на цій ділянці дороги практично немає. Невелика тягучка є лише на повороті з вулиці Північно-Сирецької на Білицьку. Найближчу вулицю Межова повністю перекрили.

Яка ситуація на дорозі. Скріншот

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