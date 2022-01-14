У Києві на дорозі з'явився величезний провал – рух транспорту змінили (фото)

У столиці через аварію на водопроводі провалився асфальт – де можуть утворитися затори

У Києві провалився асфальт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві на вулиці Північно-Сирецькій провалився асфальт. На дорозі утворилася величезна яма, на місці працюють комунальники.

Про це повідомляє сайт "Сьогодні".

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Місце аварії вже огородили працівники. За попередньою інформацією, у цьому місці прорвало водогін, через що і стався провал.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Комунальники намагаються полагодити все до ранку 15 січня. Наразі вони розбирають асфальт, який провалився.

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Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

У комунальному підприємстві "Київпастранс" уточнили, що через провал на Сирці змінили маршрут тролейбуса №5. Він курсує від вулиці Білицька до станції метро "Площа Льва Толстого". Поки що рух організували до проспекту Свободи.

Фото: Дар'я Цисарук, "Сьогодні"

Яка ситуація на дорозі?

За даними карт Google, заторів на цій ділянці дороги практично немає. Невелика тягучка є лише на повороті з вулиці Північно-Сирецької на Білицьку. Найближчу вулицю Межова повністю перекрили.