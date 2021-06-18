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У Києві на два місяці відкриють рух транспорту пішохідною вулицею Сагайдачного (карта)

18 червня 2021 17:43

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

У столиці розпочинається реконструкція вулиці Андріївської – комунальники тимчасово обмежують рух нею, а для зручності дозволяють проїхати по Сагайдачного

З понеділка, 21 червня, у Подільському районі Києва на два місяці перекриють вулицю Андріївську.

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Про це повідомляє прес-служба КП "Київавтодор".

"З 6:00 21 червня до 20 серпня. Розпочинається реконструкція вулиці Андріївської, що на Подолі. На першому етапі її оновлюватимуть між вулицями Боричів Тік і Сагайдачного. Під час робіт рух на частині вулиці перекриють. Тимчасовий об’їзд буде організовано через вул. Сагайдачного", - йдеться у повідомленні.

Карта перекриття руху транспорту на Подолі / Фото: Київавтодор

Карта перекриття руху транспорту на Подолі / Фото: Київавтодор

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Поки триватимуть ремонтні роботи, водії зможуть користуватись вулицею Петра Сагайдачного, її пішохідна частина тимчасово стане проїзною.

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський заявив, що після завершення ремонтних робіт на вулиці Андріївській заплановано оновити і вулицю Сагайдачного.

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Раніше ми повідомляли, що в Києві на шляхопроводі через залізницю на вулиці Льва Толстого частково обмежать рух транспорту. Так, рух буде обмежено з 23:00 24 квітня по 10 липня.

Нагадаємо, що в п'ятницю, 11 червня, в Києві на вулиці Братиславській запустили смугу для руху громадського транспорту.Незабаром такі смуги з'являться ще на кількох вулицях Києва.

Журналісти "Сьогодні" вирушили на пошуки інстаграмних локацій на елітному електрокарі. І знайшли під Києвом свою Грецію і Ісландію. А ще місце, де знімають українське кіно (його обожнюють зірки). Їдьте за нами!

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