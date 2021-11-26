У Києві на ходу загорілась маршрутка (відео)

Сьогодні, 26 листопада, у Києві у Святошинському районі на ходу спалахнула маршрутка.
Відео з'явилося у Telegram-каналі dtp.kiev.ua.
Подробиці
На ходу вранці спалахнула маршрутка № 455. Її загасили відразу. Ніхто не постраждав.
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"Найкращому транспорту в Києві бути", – написано під відео.
Перевіряю пасажирський транспорт у місті
У четвер, 25 листопада, патрульна поліція Києва розпочала "полювання на корита". За допомогою мобільних станцій діагностики копи перевіряють у пасажирського та вантажного транспорту зношеність шин та техстан кермового керування.
Діагностична станція поліції є автобусом, в якому є все необхідне обладнання. Копи надягають його на кермо транспорту, який зупинили, вимірюють також зношеність шин.
Як працює транспорт до карантину
У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.
Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:
- COVID-сертифікат;
- негативний результат ПЛР або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
- довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".
У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений з транспорту поліцією.