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У Києві на тиждень перекриють вулицю: де не проїхати (карта)

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
11 жовтня, 16:44
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Рух транспорту обмежать з 11 по 17 жовтня
У Києві обмежать рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві обмежать рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

З 11 по 17 жовтня в Києві перекриють рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

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Де і коли перекриють рух?

З 21:00 11 жовтня до 00:00 17 жовтня буде перекрито рух на Володимирському проїзді (від вулиці Малої Житомирської до вулиці Михайлівської).

В чому причина?

Перекриття руху пов'язано з проведенням заходів на Михайлівській площі та Володимирському проїзді. Там триватиме статичний показ сучасних зразків озброєння та військової техніки сил безпеки і оборони.

До речі, поліція просить водіїв поставитися з порозумінням до тимчасових обмежень.

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Перекриття руху в Києві. Карта патрульної поліції Києва
Перекриття руху в Києві. Карта патрульної поліції Києва

Заходи на День захисника в Києві

У Києві 14 жовтня готуються відзначати велике національне свято – День захисника України – і одночасно релігійний – Покров Пресвятої Богородиці. Сайт "Сьогодні" дізнавався, що буде відбуватися в цей день в місті.

Кияни вимагають заборонити ремонт доріг

У Києві пропонують заборонити проведення ремонтних робіт на автомобільних дорогах Києва в робочі та вихідні дні в період з 7:00 до 20:00. Зокрема, щоб уникнути регулярних дорожніх або автомобільних пробок в денний час. відповідна петиція зареєстрована на сайті Київради.

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Раніше ми повідомляли, що на сайті Київської міської ради зареєстрована петиція з проханням не вводити плату за провезення електросамокатів в метро.

Нагадаємо, 26 травня в Київському метрополітені оприлюднили правила перевезення моноколес і самокатів. У метрополітені зазначають: важливо повідомити контролеру, щоб факт оплати проїзду і багажу був зафіксований. Якщо контролер не бачив оплати проїзду, вас попросять заплатити повторно.

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