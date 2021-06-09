У Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі (фото, відео)

Вранці в середу, 9 червня, в Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси. У одного з транспортних засобів випали двері.
Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".
В результаті ДТП постраждав пасажир міського автобуса. Його забрали в лікарню.
Читайте також:
Під Києвом на свій день народження загинув 12-річний хлопчик – сім'я потрапила в ДТП
Через аварію, в якій зіткнулися комунальний і міжміський автобуси, утворилися затори.
В трендіРозбивали яйця об голову і знімали на камеру. У Києві 12-річна дівчинка стала жертвою буллінгу (відео)
Попередньо, вантажівка пропускала автобус, який виїжджав з автовокзалу, в цей момент вантажівка влетіла в міський автобус, потім його відкинуло в білий автобус.
Рух ускладнено від проспекту Валерія Лобановського до проспекту Науки.
Нагадаємо, на Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобілі Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – вона в реанімації.