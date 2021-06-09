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У Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси – є постраждалі (фото, відео)

9 червня 2021 11:44

Юлія Ляхова Юлія Ляхова

Через зіткнення комунального і міжміського автобуса утворився затор

Вранці в середу, 9 червня, в Києві на проспекті Науки зіткнулися два автобуси. У одного з транспортних засобів випали двері.

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Про це повідомляє журналіст "Сьогодні".

В результаті ДТП постраждав пасажир міського автобуса. Його забрали в лікарню.

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Через аварію, в якій зіткнулися комунальний і міжміський автобуси, утворилися затори.

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Попередньо, вантажівка пропускала автобус, який виїжджав з автовокзалу, в цей момент вантажівка влетіла в міський автобус, потім його відкинуло в білий автобус.

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Рух ускладнено від проспекту Валерія Лобановського до проспекту Науки.

Нагадаємо, на Закарпатті на трасі Київ – Чоп зіткнулися два автомобілі Volkswagen. Двоє чоловіків загинули, постраждала дружина одного з них – вона в реанімації.

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