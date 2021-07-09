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У Києві на ремонт зачиняють фунікулер. Коли відновить роботу

9 липня 2021 20:05

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Київський фунікулер не працюватиме майже два тижні – 12 липня розпочнеться ремонт

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 12 днів не працюватиме столичний фунікулер – його закривають на плановий ремонт.

Про це повідомляє пресслужба КП "Київпастранс"

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Київський фунікулер перебуватиме на плановому щорічному ремонті 12 днів – з 12 по 24 липня.

"Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

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Зазначимо, що минулого року столичний фунікулер закривали на щорічний плановий ремонт майже на три тижні – від 3 до 21 серпня.

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Раніше ми писали, що в Києві в наземному міському транспорті вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд у тролейбусах, трамваях і автобусах.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчаєдо кінця літа. У КП "Київський метрополітен" заявили, що комунальний транспорт працює у збиток та ціну за проїзд, все ж таки піднімуть. Проте вартість квитка обіцяють зробити компромісною.

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