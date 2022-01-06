У Києві на Різдво можуть закрити станції метро – список

У КМДА попередили про можливі обмеження

У метро Києва може бути обмеження на вході. Фото: колаж "Сьогодні"

У п'ятницю, 7 січня, у Києві можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метрополітену.

Про це повідомили у пресслужбі КМДА.

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Де може бути закриття метро?

Залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:

"Золоті ворота"

"Контрактова площа"

"Поштова площа"

"Хрещатик"

"Майдан Незалежності"

У Києві можуть закрити кілька станцій метро Фото: пресслужба КМДА

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У Києві змінять рух тролейбусів

У Києві в ніч на 8 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н. Це станеться через ремонт контактної мережі. Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".

"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського", – йдеться у повідомленні.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

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