У Києві на Різдво можуть закрити станції метро – список

У п'ятницю, 7 січня, у Києві можливе обмеження на вхід для пасажирів п'яти станцій метрополітену.
Про це повідомили у пресслужбі КМДА.
Де може бути закриття метро?
Залежно від пасажиропотоку, можливе обмеження (закриття) на вхід для пасажирів станцій метро:
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У Києві можуть закрити кілька станцій метро Фото: пресслужба КМДА
У Києві змінять рух тролейбусів
У Києві в ніч на 8 січня буде змінено маршрут тролейбусів №92Н. Це станеться через ремонт контактної мережі. Про це повідомляє пресслужба "Київпастрансу".
"Ремонтуємо контактну мережу тролейбуса по проспекту Правди – вул. І. Виговського", – йдеться у повідомленні.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:
- "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. І. Виговського по діючій трасі далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виникла пробка з тролейбусів.