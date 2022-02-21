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У Києві на станції "Контрактова площа" відремонтують ескалатори – коли закінчать

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 лютого, 18:38
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Ескалатори на станції "Контрактова площа" були введені в експлуатацію у 1976 році
У витягах повністю замінять зношені деталі
У витягах повністю замінять зношені деталі / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 23 лютого, на станції "Контрактова площа" у Києві розпочнеться плановий почерговий ремонт двох ескалаторів. Роботи продовжаться до 16 травня 2022 року.

Про це повідомляє КП "Київський метрополітен".

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"Капітальний ремонт проводять після пробігу в 150-160 тис. км, підйомний механізм повністю розбирається, зношені деталі замінюються. Ескалатори на станції "Контрактова площа" були введенні в експлуатацію у 1976 році. Востаннє їх планово оновлювали у 2007 році", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що на станціях Лук'янівська та Олімпійська також продовжуються капітальні ремонти ескалаторів.

Безпека у метрополітені

Варто додати, що за останні три тижні ескалатори столичного метрополітену 165 разів зупиняли ручкою "Стоп" на різних станціях, щоб уникнути травмування пасажирів через їхню необережність. Ще 94 рази – через влучення сторонніх предметів, зокрема монет та одягу. Крім того, 41 зупинку обладнання пасажири зробили без потреби.

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Для безпечних поїздок закликаємо дотримуватися простих правил користування ескалатором:

  • триматися за поручень;
  • не заступати за обмежувальну лінію;
  • не сидіти на сходах;
  • не бігти;
  • тримати дітей за руку.

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