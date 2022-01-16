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У Києві на три дні скасують рейси електрички: список

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор Україна Сьогодні
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16 січня, 12:14
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У "Київпастрансі" вибачились за незручності та зазначили, що скасування рейсів пов'язано з технічними проблемами
Найближчими днями скасують низку рейсів міської електрички
Найближчими днями скасують низку рейсів міської електрички / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві 17, 18 та 19 січня через технічні причини скасують курсування рейсів міської електрички.

Про це пише пресслужба "Київпастранс".

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Які рейси скасують?

Вранці 17 січня:

  • №7307 від ст.Дарниця;
  • №7308 від ст.Київ-Волинський;
  • №7315 від ст.Дарниця;
  • №7316 від ст.Київ-Волинський.


Ввечері 17 січня:

  • №7416 від ст.Борщагівська;
  • №7423 від ст.Дарниця;
  • №7424 від ст.Борщагівська;
  • №7431 від ст.Дарниця.

Вранці 18 січня:

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  • №7307 від ст.Дарниця;
  • №7308 від ст.Київ-Волинський;
  • №7315 від ст.Дарниця;
  • №7316 від ст.Київ-Волинський.

Ввечері 18 січня:

  • №7416 від ст.Борщагівська;
  • №7423 від ст.Дарниця;
  • №7424 від ст.Борщагівська;
  • №7431 від ст.Дарниця.

Вранці 19 січня:

  • №7307 від ст.Дарниця;
  • №7308 від ст.Київ-Волинський;
  • №7315 від ст.Дарниця;
  • №7316 від ст.Київ-Волинський.

Ввечері 19 січня:

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  • №7416 від ст.Борщагівська;
  • №7423 від ст.Дарниця;
  • №7424 від ст.Борщагівська;
  • №7431 від ст.Дарниця.

У Києві стався збій у роботі транспорту

У Києві 16 січня затримується рух тролейбусів № 5 по вул. Північно- Сирецька через аварійні роботи "Київводоканалу". Рух тролейбусів №5 організовано до пр. Свободи.

За даними карт Google, заторів на цій ділянці дороги практично немає. Невелика тягучка є лише на повороті з вулиці Північно-Сирецької на Білицьку. Найближчу вулицю Межова повністю перекрили.

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