У Києві на вихідних перекриють рух транспорту – карта

Цими вихідними в Києві обмежать рух і змінять маршрути транспорту через проведення 12th Wizz Air Kyiv City Marathon 2021.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Так, в столиці 23-24 жовтня пройде марафон, учасники якого будуть долати дистанції від 4,2 км до 42 км.
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Графік і перелік вулиць, де буде обмежено рух транспорту
З 05:00 23 жовтня до 22:00 24 жовтня перекриють проїзд Володимирський і вулицю Володимирську (від Великої Житомирської до вул. Софіївської).
Перекриють з 05:00
- вул. Алли Тарасової – з 05:00 до 22:00;
- вул. Мала Житомирська – з 05:00 до 22:00;
- вул. Трьохсвятительська – з 05:00 до 22:00;
- вул. Михайлівська (від Михайлівської площі до Михайлівського провулка) – з 05:00 до 22:00;
- вул. Велика Житомирська (від вул. Володимирської до Михайлівської площі) – з 05:00 до 22:00.
Перекриють з 08:00
- вул. Велика Житомирська (від Львівської площі до вул. Володимирської) – з 08:00 до 16:00;
- вул. Володимирська (від вул. Софіївській до б-ру Шевченка) – з 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Хрещатик до вул. Володимирської) – з 08:00 до 12:00;
- б-р Тараса Шевченка (від вул. Володимирської до площі Перемоги) – з 08:00 до 10:30;
- вул. Богдана Хмельницького (від вул. Хрещатик до вул. М. Лисенка) – з 08:00 до 12:00
- площа Перемоги – з 08:00 до 10:30;
- вул. Саксаганського (від площі Перемоги до вул. Льва Толстого) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Льва Толстого (від вул. Саксаганського до вул. Жилянської) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Жилянська – з 08:00 до 11:00;
- вул. Велика Васильківська (від вул. Фізкультури до Бессарабської площі) – з 08:00 до 11:00;
- вул. Хрещатик – з 08:00 до 12:00;
- Європейська площа – з 08:00 до 12:00;
- Музейний провулок – з 08:00 до 12:00;
- вул. М. Грушевського – з 08:00 до 12:00;
- Петрівська алея – з 08:00 до 12:30;
- Паркова дорога – з 08:00 до 12:30;
- вул. Нижній Вал – з 08:00 до 15:30;
- вул. Глибочицька – з 08:00 до 15:30;
- Глибочицькій проїзд – з 08:00 до 15:30;
- вул. В'ячеслава Чорновола – з 08:00 до 16:00;
- вул. Січових Стрільців – з 08:00 до 16:00.
Перекриють з 08:30
- Дніпровський спуск (у напрямку моста Патона) – з 08:30 до 13:00;
- алея Героїв Крут – з 08:30 до 12:30;
- вул. Лаврська – з 08:30 до 13:00;
- вул. Запечерний – з 08:30 до 13:00;
- б-р Дружби Народів (від моста Патона до вул. Старонаводницької) – з 08:30 до 13:00;
- обмеження руху на мосту Патона (в напрямку б-ра Дружби Народів) – з 08:30 до 13:00.
Перекриють з 8:45
- Просп. Соборності – з 8:45 до 13:00;
- вул. Сверстюка – з 8:45 до 13:00;
- Русанівський канал – з 8:45 до 13:00;
- вул. Ентузіастів (від Русанівського каналу до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;
- Русанівська набережна (від вул. Ентузіастів до моста Патона) – з 8:45 до 13:00;
- Набережне шосе (в напрямку моста Патона) – з 8:45 до 13:30;
- вул. Набережно-Хрещатицька (від вул. Нижній Вал до Поштової площі) – з 8:45 до 15:30.
Перекриють з 09:00 – 9:30
- вул. Трухановская – з 09:00 до 14:30;
- Парк Муромець – з 09:30 до 15:00;
- обмеження руху на Північному мосту (в напрямку проспекту Бандери) – з 09:30 до 14:30;
- вул. Набережно-Рибальська (в напрямку моста Патона) – з 09:30 до 15:30;
- Гаванський міст – з 09:30 до 15:30.
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