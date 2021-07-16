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У Києві на вихідних перекриють рух в центрі через зйомки відеоролика: де саме

16 липня 2021 16:56

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Будуть також внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту

Завтра і післязавтра в центрі не проїхати. Фото: колаж "Сьогодні"

Завтра і післязавтра в центрі не проїхати. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 16-18 липня з 05:00 до 23:00 заборонять рух транспорту центральними вулицями через проведення зйомок відеоролика. Підписано розпорядження Київською міською державною адміністрацією №1571.

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Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Так, з сьогоднішнього дня, 16 липня, діє заборона руху транспорту: на вулиці Ігоревській (в кварталі від вулиці Петра Сагайдачного до вулиці Братської).

Також буде діяти заборона руху:

  • 17 липня на вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Хрещатик до вулиці Заньковецької), вулиці Рейтарської (в кварталі від вулиці Золотоворітської до вулиці Стрілецької) і вулиці Стрілецькій (в кварталі від вулиці Ярославів Вал до пров. Георгіївського);
  • 18 липня навколо площі Івана Франка, вулиці Архітектора Городецького (в кварталі від вулиці Заньковецької до вулиці Ольгинської) і вулиці Станіславського.

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Варто зазначити, що на час проведення зйомок будуть внесені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, які курсують зазначеними вулицями.

Раніше ми писали, що сотні віруючих паралізували рух по трасі під Одесою.

Нагадаємо, в Києві перекриють рух на Івана Франка до кінця літа.

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