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У Києві на залізничному вокзалі демонтували ескалатор – коли буде новий (фото)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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21 січня, 17:42
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Роботи проводитимуться вночі, коли найменший пасажиропотік
Кілька місяців фахівці проводитимуть роботи
Кілька місяців фахівці проводитимуть роботи / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві у вестибюлі Центрального залізничного вокзалу розпочато демонтаж старого ескалатора. Вже на початку лютого почнуть встановлювати новий, сучасний та потужний підйомник.

Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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Встановлять новий підйомник до 6 квітня 2022 року.

Вже розпочали демонтаж ескалатора
Вже розпочали демонтаж ескалатора / Фото: Facebook


"Він розрахований працювати протягом 30 років без проведення капітального ремонту", – йдеться у повідомленні.

Новий ескалатор має прослужити 30 років
Новий ескалатор має прослужити 30 років / Фото: Facebook

У договорі на постачання передбачено його сервісне обслуговування компанією-виробником протягом 5 років. Роботи будуть проводитися вночі, коли найменший пасажиропотік.

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Залізничні колії в Україні у критичному стані

"Укрзалізниця" має інвестувати у модернізацію залізничних колій, третина яких потребує ремонту, заявив народний депутат від "Батьківщини", член тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з УЗ Костянтин Бондарєв.

"Стан колій стрімко погіршується. За офіційними даними, з 2018 року по червень 2021 року протяжність колій, що потребують капітального ремонту та реконструкції, збільшилася на 1,5 тис. км, або на 15%. Таким чином, станом на перше півріччя поточного року довжина таких колій в Україні склала 11,6 тис. км, або третину з усіх наявних. З них майже 3 тис. км вимагають негайної реконструкції, а 8,6 тис. км – капітального ремонту", – заявив він.

Народний депутат повідомив, що у 2020 році "Укрзалізниця" відремонтувала лише 47,8 км залізничних колій, а за перше півріччя 2021 року в Україні було капітально відремонтовано 30,6 км залізничних колій, що становить лише 0,3% від потреби.

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