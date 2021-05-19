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У Києві неадекват зупинив рух швидкісних трамваїв – сотні пасажирів зібралися на перонах (фото)

19 травня, 12:14

Олександр Марущак , Юлія Ляхова

Під час руху трамваю №3 один з пасажирів раптово вирішив включити аварійне відкриття дверей

У столиці один неадекват зупинив рух швидкісних трамваїв, на перонах зібралося дуже багато пасажирів, які намагалися дочекатися транспорту.

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Рух застопорився від зупинки "Національний авіаційний університет" в сторону станції "Старовокзальна", повідомили в "Київпастрансі".

Як з'ясував сайт "Сьогодні" під час руху трамвая №3 по лінії швидкісного один з пасажирів раптово вирішив включити аварійне відкриття дверей. Він почав бити по дверях і пошкодив їх. Водієві довелося зупинити трамвай і висадити всіх пасажирів, які їхали в центр міста.

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Через це на перонах інших станцій зібралися сотні пасажирів, багато з яких запізнилися на роботу.

"Несправність вже ліквідована. Швидкісний трамвай працює за звичайним маршрутом. Хулігана, який пошкодив двері, затримати не вдалося", – розповіли в КП "Київпастранс".

Також нещодавно сайт "Сьогодні" повідомляв, що в Києві на вулиці Симиренка сталася НП – швидкісний трамвай зійшов з рейок.

Раніше ми писали, що в Дніпровському районі Києва вантажівка перекрила трамвайні колії.

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