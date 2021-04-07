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У Києві є транспорт, де не потрібен спецпропуск (фото, відео)

7 квітня, 17:04

Ігор Сєров , Ольга Кравченко

Як виявилося, цим транспортом користуються багато киян

У Києві виявлений транспорт, для входу в який не потрібен спецпропуск в період жорстких карантинних обмежень, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров.

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Так, багато киян користуються електричками, які зупиняються по місту.

Наприклад, електричка "Київ – Гребінка" їде через Дарницю з центрального залізничного вокзалу. Як виявилося, пропуск на неї не потрібен.

"Це єдиний "таємний" транспорт", – радіючи можливості виїхати, розповів нам один з пенсіонерів.

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За інформацією нашого кореспондента, електричка приїхала за розкладом, всі пасажири пройшли, не пред'являючи пропусків.

Фото: Ігор Сєров/"Сьогодні"

Фото: Ігор Сєров/"Сьогодні"

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Підсумок: міська електричка – єдиний міський транспорт, де не вимагають пропусків.

На відео електричка направляється з центрального залізничного вокзалу на Лівий берег. На Дарниці у електрички тривала зупинка, після буде зупинка на метро Лівобережна.

Раніше ми писали, що в столиці поліція не контролює вхід на фунікулер.

Також ми писали, що в Києві через локдаун велосипеди розкуповують як гарячі пиріжки.

А яка ситуація на дорогах була першого дня локдауну, читайте в нашому матеріалі.

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транспорт Київ електричка пропуск локдаун

Джерело: Сьогодні

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