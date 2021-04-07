У Києві є транспорт, де не потрібен спецпропуск (фото, відео)

У Києві виявлений транспорт, для входу в який не потрібен спецпропуск в період жорстких карантинних обмежень, повідомляє кореспондент "Сьогодні" Ігор Сєров.
Так, багато киян користуються електричками, які зупиняються по місту.
Наприклад, електричка "Київ – Гребінка" їде через Дарницю з центрального залізничного вокзалу. Як виявилося, пропуск на неї не потрібен.
"Це єдиний "таємний" транспорт", – радіючи можливості виїхати, розповів нам один з пенсіонерів.
За інформацією нашого кореспондента, електричка приїхала за розкладом, всі пасажири пройшли, не пред'являючи пропусків.
Фото: Ігор Сєров/"Сьогодні"
Підсумок: міська електричка – єдиний міський транспорт, де не вимагають пропусків.
На відео електричка направляється з центрального залізничного вокзалу на Лівий берег. На Дарниці у електрички тривала зупинка, після буде зупинка на метро Лівобережна.
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