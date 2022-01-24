У Києві громадський транспорт змінить графіки роботи – список маршрутів

Працівники підприємства проведуть ремонт контактних мереж трамваїв та тролейбусів

У столиці зміниться графік руху транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У ніч на 25 січня у Києві відбудуться зміни у роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що зміниться у роботі транспорту?

Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №1, 3 через ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.

З 00:30 до 05:00 рух трамваїв буде закрито.

Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:

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Маршрут №1:

від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;

від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.

Маршрут №3:

від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;

від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.

О 05:00 рух буде відновлено за графіком.

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Крім того, у ніч на 25 січня буде змінено маршрут тролейбусів № 92Н через ремонт контактної мережі тролейбуса по просп. Правди – вул. Виговського.

З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:

"Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.

О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.

У київському транспорті відбудуться зміни. Фото: depositphotos.com

У Києві посилять перевірки карантину у транспорті

У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті. Для цього столиця залучить працівників Муніципальної охорони. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

За його словами, громадський транспорт – одне з місць, де можна заразитися коронавірусом.

"Саме тому закликаю дотримуватися маскового режиму, користуючись ним", – закликав Поворозник. Користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності таких COVID-документів: негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту визначення антигену терміном дії 72 години;

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози 2-дозової вакцини COVID-19, який може бути застосований протягом 30 днів від дати введення дози.

жовтого чи зеленого COVID-сертифіката;

документа про одужання від COVID-19. "Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно, швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% тестованих на наявність хвороби отримують позитивний результат", – сказав Поворозник. Поворозник зазначив, що необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, щоб вірус поширювався не так швидко. Крім цього, потрібно обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення. Попри те, що штам "Омікрон" має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються. "Це говорить про те, що важких випадків все одно досить багато", – наголосив Поворознік. Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників Муніципальної охорони.

Що буде з транспортом у Києві у разі локдауну та чи закриють метро?

У Києві у разі нового локдауну не планують закривати метрополітен для пасажирів. На громадський транспорт запровадять спецперепустки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".

Як заявив Поворозник, метрополітен не закриватимуть, як це було в перший локдаун.