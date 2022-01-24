У Києві громадський транспорт змінить графіки роботи – список маршрутів

У ніч на 25 січня у Києві відбудуться зміни у роботі громадського транспорту. Це пов'язано з проведенням запланованих ремонтних робіт.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Що зміниться у роботі транспорту?
Буде скорочено режим роботи трамваїв маршрутів №1, 3 через ремонт контактної мережі трамвая по вулиці Покотила – бульвару Кольцова.
Далі по темі
З 00:30 до 05:00 рух трамваїв буде закрито.
Останні відправлення трамваїв за власним маршрутом:
Маршрут №1:
- від ст. "Старовокзальна": 23:49, 00:01;
- від "Михайлівська Борщагівка": 23:10, 23:21.
Маршрут №3:
- від ст. "Старовокзакльна": 23:32, 23:44;
- від ст. "Ромена Роллана": 23:04, 23:16.
О 05:00 рух буде відновлено за графіком.
Крім того, у ніч на 25 січня буде змінено маршрут тролейбусів № 92Н через ремонт контактної мережі тролейбуса по просп. Правди – вул. Виговського.
З 00:50 до 05:20 рух тролейбусів буде організовано:
- "Міжнародний аеропорт "Київ" (Жуляни)" – до вул. Виговського за діючою трасою далі вул. Північно-Сирецька до вул. Білицька.
О 05:20 рух тролейбусів буде відновлено за власним маршрутом.
У київському транспорті відбудуться зміни. Фото: depositphotos.com
У Києві посилять перевірки карантину у транспорті
У Києві посилять контроль за дотриманням карантинних обмежень у громадському транспорті. Для цього столиця залучить працівників Муніципальної охорони. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.
За його словами, громадський транспорт – одне з місць, де можна заразитися коронавірусом.
"Саме тому закликаю дотримуватися маскового режиму, користуючись ним", – закликав Поворозник.
Користуватися громадським транспортом можуть пасажири за наявності таких COVID-документів:
- негативного ПЛР-тесту на COVID-19 або експрес-тесту визначення антигену терміном дії 72 години;
- документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації, або документа, що підтверджує отримання однієї дози 2-дозової вакцини COVID-19, який може бути застосований протягом 30 днів від дати введення дози.
- жовтого чи зеленого COVID-сертифіката;
- документа про одужання від COVID-19.
"Штам коронавірусу, який сьогодні циркулює, має дуже високу контагіозність. Відповідно, швидкість його поширення збільшилася в рази. За словами фахівців, 70% тестованих на наявність хвороби отримують позитивний результат", – сказав Поворозник.
Поворозник зазначив, що необхідно дотримуватися маскового режиму у закритих приміщеннях, щоб вірус поширювався не так швидко.
Крім цього, потрібно обробляти антисептиками руки та провітрювати приміщення.
Попри те, що штам "Омікрон" має легший перебіг хвороби, ліжка у столичних лікарнях поступово заповнюються.
"Це говорить про те, що важких випадків все одно досить багато", – наголосив Поворознік.
Він додав, що для контролю за дотриманням карантинних обмежень місто залучить працівників Муніципальної охорони.
Що буде з транспортом у Києві у разі локдауну та чи закриють метро?
У Києві у разі нового локдауну не планують закривати метрополітен для пасажирів. На громадський транспорт запровадять спецперепустки. Про це повідомив перший заступник голови КМДА Микола Поворозник в ефірі "Україна 24".
Як заявив Поворозник, метрополітен не закриватимуть, як це було в перший локдаун.
"Ми переводитимемо транспорт у спеціальний режим перевезення, у нас все готово", – зазначив він.
Також Поворозник сподівається, що запровадження обмежень на транспорт вдасться уникнути завдяки високому рівню вакцинації від коронавірусу у столиці.