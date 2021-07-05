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У Києві обвалився Берестейський шляхопровід – асфальт розбив автівку (фото, відео)

5 липня 2021 15:59

Вікторія Барановська Вікторія Барановська

Патрульні тимчасово перекрили рух проспектом Перемоги у сторону центру столиці

Фото: колаж "Сьогодні"

Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 5 липня, у Шевченківському районі Києва поблизу станції метро Берестейська відвалився шмат асфальту та розбив легковик.

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

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"З шляхопроводу, що на Берестейській відвалився шмат і поцілив прямо у лобове скло автівки "Газель". На щастя, ніхто не травмувався", - йдеться у повідомленні.

Фото: Патрульна поліція Києва

Фото: Патрульна поліція Києва

"Фахівці КП "Київавтошляхміст" розпочали обстеження конструкцій шляхопроводу на просп. Перемоги біля станції метро "Берестейська". Найближчим часом на споруді виконають першочергові протиаварійні роботи. За попередньою інформацією, відбулось обсипання захисного шару бетону й частин перильного огородження",повідомили у прес-службі КМДА.

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Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

У Патрульній поліції Києва повідомили, що через обвал частини конструкції Берестейського шляхопроводу патрульні перекрили під ним рух лівою смугою.

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Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

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Фото: "Сьогодні"

Фото: "Сьогодні"

Крім того, правоохоронці очікують ускладнення руху проспектом Перемоги у напрямку центру столиці.

Раніше ми повідомляли, що у Києві з однієї з опор на естакаді Південного мосту обсипався бетон і видно арматуру. Користувачі соціальних мереж забили тривогу стосовно стану конструкції. З огляду на те, що мостом проїжджають щодня тисячі автомобілів, побоювання киян цілком логічні.

Нагадаємо, що в Мережі з'явилися фото мосту Метро, на яких видно, що під шляхопроводом почала обвалюватися нібито одна з несучих стін.

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