У Києві обмежать рух транспорту по Хрещатику: карта

На вулиці будуть проводити ремонтні роботи, їх будуть виконувати кілька годин – у другій половині дня рух транспорту відновиться

У суботу, 1 травня, в центрі Києва частково обмежать рух транспорту. На вулиці Хрещатик ремонтуватимуть дорогу.

Реклама

Про це повідомляє прес-служба комунального підприємства "Київавтодор".

"На вулиці Хрещатик триває поточний ремонт. Роботи проводять по всій довжині вулиці. Ремонт виконають у вихідний день, щоб менше впливати на трафік. Під час ремонту рух буде частково обмежено", – повідомили комунальники.

Роботи виконуватимуть з 9:00 до 17:00, після рух транспорту відновлять.

Реклама В тренді Потрійне вбивство в Києві: підлітку винесли запобіжний захід

Раніше ми повідомляли, що на столичній Троєщині, на бульварі Володимира Висоцького з'явилася незвичайна яма на асфальті у вигляді сердечка.

Нагадаємо, що в Києві через прорив труби утворився провал під асфальтом, в який провалився колесо вантажівки. В результаті ліквідувати аварію рятувальники не могли до тих пір, поки з траси не прибрали машину.