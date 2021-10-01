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У Києві обмежать роботу метро через футбол

Юлія Гаврилюк Юлія Гаврилюк Редактор розділу "Гроші"
1 жовтня, 12:16
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На НСК "Олімпійський" відбудеться футбольний матч між командами "Динамо" (Київ) і "Шахтар" (Донецьк)
У Києві тимчасово обмежать роботу метро
У Києві тимчасово обмежать роботу метро / Фото: Колаж: Сьогодні

Ввечері 3 жовтня в Києві можливе обмеження на вхід на трьох станціях метро через футбол.

Про це пише прес-служба КМДА.

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Футбольний матч "Динамо" – "Шахтар" розпочнеться о 19:30. У зв'язку з цим можливе обмеження (закриття) на вхід станції "Олімпійська" перед початком футбольного матчу та після закінчення гри:

  • "Олімпійська";
  • "Палац спорту";
  • "Площа Льва Толстого".

Запуск метро на Виноградар знову перенесли

Раніше ми повідомляли, що "Київметробуд", який продовжує Сирецько-Печерську лінію метрополітену в житловий масив Виноградар, просить КП "Київський метрополітен" перенести терміни здачі робіт з листопада 2021 року на травень 2023 року.

  • "Київметробуд" домагається від Київського метрополітену внесення змін до строків будівництва метро на Виноградар в судовому порядку.
  • На даному етапі генпідрядник повинен передати готовий об'єкт замовнику 26 листопада 2021 року, але сума фінансування будівництва метрополітену в 2017-2021 роках склала 4,07 млрд грн із загальної суми тендеру 5,98 млрд грн.
  • "Київметробуд" не встигає до зазначеного терміну закінчити будівництво – не вистачає коштів.

Для завершення генпідряднику необхідно освоїти мінімум 1,91 млрд грн, якщо не будуть підписані додаткові угоди.

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