У Києві обмежать роботу метро: список станцій

Можливі обмеження на трьох станціях метро

Обмежать роботу метро через футбол / Колаж "Сьогодні"

Завтра ввечері, 30 жовтня, на станціях метро"Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого" можливі обмеження на вхід через футбол.

Про це повідомляє КМДА.

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Подробиці

О 17:00 на НСК "Олімпійський" відбудеться матч між командами "Шахтар" (Донецьк) та "Десна" (Чернігів).

Можливе обмеження (закриття) станції "Олімпійська" на вхід перед початком футбольного матчу, а після завершення матчу – станцій "Палац спорту", "Олімпійська" та "Площа Льва Толстого".

У Київському метро розповіли нові правила

З 1 листопада у столиці посилюють карантин. Київський метрополітен вже офіційно повідомив про необхідність вакцинації чи негативного ПЛР-тесту пасажирам для проїзду.

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Тих, хто проігнорує вимогу та вирішить їздити у транспорті без документів, штрафуватимуть. Йдеться про штраф від 17 000 до 34 000 гривень. Обмеження не стосуються дітей віком до 18 років. Вони зможуть користуватися міським транспортом без перерахованих вище дозвільних документів.

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