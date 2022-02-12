У Києві спізнюється громадський транспорт

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту

У столиці проблеми з рухом транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві знову стався збій у роботі громадського транспорту. Рух тролейбусів затримується, але заторів на дорогах не спостерігається.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Що із транспортом?

Затримується рух тролейбусів №17, 19 на вул. Єреванська 22 через несправний автомобіль у габариті проїзду.

На місце вже скерували відповідальну службу міста.

Чи є пробки?

У Києві сьогодні не спостерігається серйозних заторів. Про це свідчить онлайн-сервіс Google Maps.

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Скріншот: Google Maps

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

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На комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП.

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної ситуації на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона іноді буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з колії.

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