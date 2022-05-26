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У Києві зупинилося метро на червоній гілці: що сталося

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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26 травня, 20:37
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У столиці була повітряна тривога, а також технічні проблеми на лінії метро
У Києві зупинилося метро
У Києві зупинилося метро / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві зупинився рух поїздів червоною гілкою метро. Як пояснюють у підземці, через технічні причини поїзди курсують від станції "Арсенальна" до "Академмістечка". А від "Лісової" до станції "Дніпро" вагони не ходять. Про це повідомляє кореспондент видання "Сьогодні" Олександр Марущак.

У Київському метрополітені нам розповіли, що "перевіряють обладнання". Але зараз ще лунає повітряна тривога. Тому підземка працює за протоколом.

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Коли в місті звучить сигнал тривоги, поїзди метрополітену не курсують відкритими ділянками метро та мостами.

"Потяги перестали курсувати за 10 хвилин до тривоги. На одній зі станцій метро зупинився поїзд, якісь проблеми з напругою", – пишуть користувачі соціальних мереж.

Втім, у підземці кажуть, що надійшов повторний сигнал тривоги і рух поїздів на червоній гілці відновлять, коли надійде відбій повітряної тривоги.

Оновлено 20:43. Після скасування повітряної тривоги поїзди курсуватимуть від станції "Академмістечко" до станції "Лісова".

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Ситуація у Києві

У Києві сьогодні ввечері було майже поспіль дві повітряні тривоги. Як відомо, наразі столичний метрополітен припиняє рух на відкритих ділянках.

Як і раніше, спостерігається дефіцит бензину та ДП. Не на всіх заправках він є, черги часто мешканці міста займають із самого ранку.

Також у столиці проблеми з сіллю та перебої з гречкою.

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Багато кияни поступово повертаються додому і до звичайного життя, столична влада закликала неодноразово не поспішати з поверненням.

Крім того, з 21 травня до 15 гривень подорожчав проїзд у маршрутках.

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