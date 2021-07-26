У Києві зупинка громадського транспорту протаранила тролейбус (відео)

Причиною НП на Оболоні став сильний вітер / колаж "Сьогодні"
На вулиці Полярній в Києві сталася незвичайна ДТП – павільйон зупинки опинився в кабіні тролейбуса.
Користувачі соціальних мереж вже жартують, що зупинка хотіла зайти в тролейбус на зупинці "Вулиця сім'ї Кульженко", але не пройшла за габаритами.
У комунальному підприємстві "Київпастранс" кажуть, що павільйон очікування транспорту впав на тролейбус.
"Конструкція трохи зачепила кабіну тролейбуса. Постраждалих немає. На місці працюють наші фахівці. Вони з'ясовують деталі цієї ДТП", – розповіли нам в "Київпастрансі".
У "Київпастрансі" додають, що піднявся сильний вітер на Оболоні і стареньку зупинку кинуло на тролейбус №32.
Раніше ми повідомляли, що в Києві15 липня стався трагічний випадок в Подільському районі. прямо за кермом помер водій тролейбуса. Як повідомили кореспонденту "Сегодня", він встиг різко загальмувати на перехресті Вишгородської та Мостицької.
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