Русский
$ 27,41
32,41
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У Києві скасують паперові квитки для проїзду в транспорті: дата

5 липня 2021 12:24

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Тепер можна буде краще контролювати роботу транспорту, його кількість і завантаженість на маршрутах

Проїзд можна оплатити за допомогою е-квитка. Фото: "Сьогодні"

Проїзд можна оплатити за допомогою е-квитка. Фото: "Сьогодні"

Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують з 14 липня паперові талони на проїзд в комунальному громадському транспорті. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Щоб скористатися громадським транспортом можна придбати транспортну карту або купити QR-квиток в:

  • T-кіосках;
  • терміналах самообслуговування е-квитка;
  • терміналах Easy Pay;
  • на станціях Київського метрополітену;
  • в додатку Київ Цифровий.

Читайте також: У київському метро стався збій: пасажирам повернуть гроші за проїзд (оновлено)

"Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати", – йдеться в повідомленні.

Не пропусти!
Вони не бачилися місяць! Як футболістів збірної України зустрічають вдома їхні діти
Роман Яремчук і його синочок

Місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість і завантаженість на маршрутах.

Реклама

Раніше ми писали, що в Києві в наземному міському транспорті вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Без Росії не обійшлося. Чому Анталія не прийняла українських туристів і що з ними зараз
Без Росії не обійшлося. Чому Анталія не прийняла українських туристів і що з ними заразТранспорт
Загадки київського метрополітену. Будівництво над станцією, тунелі через озеро і ковані маски
Загадки київського метрополітену. Будівництво над станцією, тунелі через озеро і ковані маскиТранспорт
В
В "Борисполі" запрацював новий коридор для прискореного обслуговування пасажирівТранспорт
Буде новий транспорт? У Києві помітили незвичайні автобуси (фото)
Буде новий транспорт? У Києві помітили незвичайні автобуси (фото)Транспорт
Затримка 5 літаків в
Затримка 5 літаків в "Борисполі": частину пасажирів готують до вильоту, що буде з іншимиТранспорт
Знову
Знову "морозять" грунт? Над станцією київського метро почали чергове будівництво: що відбувається (фото)Транспорт

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти