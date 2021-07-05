У Києві скасують паперові квитки для проїзду в транспорті: дата

Проїзд можна оплатити за допомогою е-квитка. Фото: "Сьогодні"
Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують з 14 липня паперові талони на проїзд в комунальному громадському транспорті. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.
Про це повідомляє прес-служба КМДА.
Щоб скористатися громадським транспортом можна придбати транспортну карту або купити QR-квиток в:
- T-кіосках;
- терміналах самообслуговування е-квитка;
- терміналах Easy Pay;
- на станціях Київського метрополітену;
- в додатку Київ Цифровий.
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"Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати", – йдеться в повідомленні.
Місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість і завантаженість на маршрутах.
Раніше ми писали, що в Києві в наземному міському транспорті вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.
Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.