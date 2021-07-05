У Києві скасують паперові квитки для проїзду в транспорті: дата

Тепер можна буде краще контролювати роботу транспорту, його кількість і завантаженість на маршрутах

Проїзд можна оплатити за допомогою е-квитка. Фото: "Сьогодні"

Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують з 14 липня паперові талони на проїзд в комунальному громадському транспорті. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки.

Про це повідомляє прес-служба КМДА.

Реклама

Щоб скористатися громадським транспортом можна придбати транспортну карту або купити QR-квиток в:

T-кіосках;

терміналах самообслуговування е-квитка;

терміналах Easy Pay;

на станціях Київського метрополітену;

в додатку Київ Цифровий.

Читайте також: У київському метро стався збій: пасажирам повернуть гроші за проїзд (оновлено)

"Паперові квитки з нумерацією не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги. Та відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати", – йдеться в повідомленні.

Місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість і завантаженість на маршрутах.

Реклама

Раніше ми писали, що в Києві в наземному міському транспорті вже не буде кондукторів, які продають квитки на проїзд в тролейбусах, трамваях і автобусах.

Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.