У Києві перекриють вулиці через проведення спортивного змагання: де не проїхати (карта)

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На вихідних на лівому березі Києва частково обмежать рух транспорту через проведення у столиці триатлонного змагання "Дуатлон кубок Києва".

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Про це повідомляється на сайті заходу.

Де обмежать рух 15 травня

У суботу обмежать проїзд на Русанівці через підготовку до проведення змагань.

Перекриють:

З 18:00 15 травня до 22:00 16 травня – Русанівську набережну.

З 05:00 15 травня до 22:00 16 травня – Русанівський бульвар.

Де не проїхати 16 травня

В цей день перекриють не лише Русанівку, а і Осокорки. Проте, поступово вулиці відкриватимуть, одразу після закінчення змагань. До 12:30 рух транспорту повністю поновлять.

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Графік перекриття:

Дніпровська набережна (від мосту Патона до вул. Анни Ахматової) – з 07:00 до 12:30

Дніпровська набережна (від вул. Анни Ахматової до просп. Миколи Бажана) – з 07:00 до 12:30

Поворот з вул. Ентузіастів в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00

Поворот з просп. Павла Тичини в сторону мосту Патона — з 07:00 до 10:00

Поворот з просп. Павла Тичини в сторону Південного мосту — з 07:00 до 12:30

Поворот з просп. Соборності в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00

Поворот з мосту Патона в напрямку Русанівської набережної — з 07:00 до 10:00

Поворот з вул. Здолбунівська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

Поворот з вул. Березняківська на Дніпровську набережну — з 07:00 до 10:00

Раніше ми повідомляли, що Київрада на пленарному засіданні затвердила угоду про підготовку кредитного фінансування ремонтно-реставраційних робіт моста Метро через Дніпро. На оновлення моста витратять 60 млн євро.