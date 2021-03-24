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У Києві подорожчає проїзд у маршрутках: скільки доведеться заплатити

24 березня, 11:38

Олександр Марущак , Віталій Семченко

Ціни стрибнуть уже в цю суботу

У Києві від суботи подорожчає проїзд у маршрутках. Причиною такого рішення називають локдаун.

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Про це повідомили в Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Киянам доведеться платити на дві гривні більше – вартість проїзду зросте з 8 до 10 гривень. Найближчими днями в салонах автобусів вже з'являться відповідні оголошення.

"Уже в цю суботу приблизно 30-40% київських маршруток піднімуть вартість проїзду. Ті, хто возив пасажирів по 8 гривень, поставлять цінники 10 гривень", – повідомив глава організації Ігор Мойсеєнко.

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Як повідомлялося раніше, в Україні запроваджують єдиний електронний квиток. Скористатися ним можна буде у всіх видах громадського транспорту. Зокрема, він буде діяти в автобусах, метро і на залізниці. Це дасть змогу пасажирам економити час і гроші.

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Також ми писали, що в Києві діють обмеження "червоної зони", тому громадський транспорт має право пускати тільки 50% пасажирів від загальної наповнюваності салону. Через це в столиці 24 березня утворилися величезні черги на зупинках.

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Київ маршрутки подорожчання проїзд
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