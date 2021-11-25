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У Києві поліція розпочала "полювання на корита". Як перевіряють транспорт – фото, відео (оновлюється)

Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор розділу "Україна"
25 листопада, 13:35
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Перевірки почалися з середини листопада, але зараз копи показали, як вони виглядають на практиці
У Києві поліція проводить перевірку. Фото: колаж "Сьогодні"
У Києві поліція проводить перевірку. Фото: колаж "Сьогодні"

У четвер, 25 листопада, патрульна поліція Києва розпочала "полювання на корита". За допомогою мобільних станцій діагностики копи перевіряють у пасажирського та вантажного транспорту зношеність шин та техстан кермового керування.

Про це повідомляє "Сьогодні".

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Перевірки поліції

Прямо зараз у Києві на Кільцевій копи почали зупиняти такий транспорт.

Діагностична станція поліції є автобусом, в якому є все необхідне обладнання. Копи надягають його на кермо транспорту, який зупинили, вимірюють також зношеність шин.

Варто зазначити, що такі перевірки розпочалися із середини листопада, але зараз копи показали, як вони виглядають на практиці.

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У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
У Києві поліція перевіряє транспорт Фото: Ігор Сєров, "Сьогодні"
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Водії помітно нервують, не обійшлося без суперечок.

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Що відомо про станції?

Патрульна поліція почала використовувати мобільні діагностичні станції з 12 листопада. Вони працюють у кожній області України. Під перевірки технічного стану потрапляють автобуси, таксі, вантажівки понад 3,5 тонни, спеціалізований транспорт, а також автомобілі, які перевозять небезпечний вантаж та використовуються у комерційних цілях. Не перевірятимуть діагностичними станціями приватні легкові автомобілі.

Мобільні діагностичні станції мають сучасні прилади для контролю технічного стану транспорту. З таким обладнанням патрульні можуть аналізувати викиди вихлопних газів бензинових та газобензинових двигунів, заміряти параметри світла фар та залишкову висоту малюнка протектора шин, а також проводити іншу діагностику автомобілів.

Як працює транспорт у карантин

У Київській області посилили карантин. Зокрема, запровадили нові правила транспортних перевезень.

Користуватися автобусами, маршрутками та електричками можуть лише пасажири, які мають при собі один із документів:

  • COVID-сертифікат;
  • негативний результат ПЛР- або експрес-тесту, отриманий не пізніше ніж за 72 години до дня поїздки;
  • довідку про одужання, дію якої підтверджено за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, зокрема "Дії".

У разі відсутності документів, пасажир може бути виведений із транспорту поліцією.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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