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У Києві надійшло повідомлення про замінування двох станцій метро

Володимир Козир Володимир Козир Редактор розділу Україна
10 листопада, 22:19
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Хто повідомив про мінування — невідомо
Нині дві станції не працюють/Колаж: Сьогодні
Нині дві станції не працюють/Колаж: Сьогодні

Станції "Театральна" та "Золоті ворота" у Києві заміновані. Таке повідомлення надійшло увечері, 10 листопада.

Про це повідомляють у Telegram-каналі Київського метрополітену.

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Деталі

"Станція "Золоті Ворота" та "Театральна" закрита на вхід та вихід, — повідомила пресслужба Київського метрополітену.

Наразі невідомо, коли підземка відновить свою роботу. Ймовірно, тривають пошуки вибухівки.

Мінування вокзалів

У середу, 10 листопада, у Києві тимчасово обмежили роботу Центрального, Південного та Дарницького залізничних вокзалів. До поліції надійшло повідомлення про замінування одного з них.

Усіх працівників та пасажирів Дарницького вокзалу евакуйовано. Будівлю перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці.

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Варто зазначити, що поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи.

Покарання за хибне повідомлення про мінування

Останнім часом в Україні помилкові "мінування" – не рідкість. У Кримінальному кодексі для "жартівників" передбачено суворе покарання.

Так, згідно з українським законодавством, за хибне повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності загрожує до 8 років ув'язнення.

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Олександр Марущак

Провідний оглядач розділу Київ

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