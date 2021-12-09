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У Києві стався масштабний збій у роботі громадського транспорту: де затримується рух

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
9 грудня, 07:41
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Десятки тролейбусів затримуються або не вийшли на маршрути з технічних причин
Транспорт курсує з відхиленням від графіка.
Транспорт курсує з відхиленням від графіка. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 9 грудня у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Деякі трамваї та тролейбуси не вийшли на маршрути з технічних причин.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Зміни в русі

Тролейбуси № 8, 9, 40, 40к, 30, 22, 92Н, № 17, 19, 26, 42, 27

Затримується рух тролейбусів № 8, 9, 40, 40к, 30, 22, 92Н та виїзд з депо на маршрути № 17,19, 26, 42, 27 на Севастопольській площі з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

  • Рух відновлено о 06:20, курсування з відхиленням від графіка.

Тролейбуси № 30, 31, 29, 47, 37, 37а, 50к

Затримується рух тролейбусів № 30, 31, 29, 47 виїзд з депо на маршрути № 37, 37а, 50к Парк "Муромець"- пр-т Шухевича в напрямку Троєщини з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

  • Рух відновлено о 06:38, курсування з відхиленням від графіка.

Трамваї № 8к

Затримується рух трамваїв № 8к на Харківському масиві з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

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  • Рух відновлено о 06:28, курсування з відхиленням від графіка.

Автобуси № 64

Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.

  • Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка".

Тролейбуси № 16, 19, 19д, 23

Затримується рух тролейбусів № 16, 19, 19д, 23 на вул. Іллєнка – Мотозавод з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

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"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

У столиці багато ДТП

Також причиною збою в роботі транспорту стають аварії. Достатньо невеликої ДТП, щоб на проїзній частині виник затор з тролейбусів.

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