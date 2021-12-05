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У Києві стався збій у роботі громадського транспорту – список нових маршрутів

Інна Собора Інна Собора Редактор розділу Київ
5 грудня, 11:32
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Зміни в курсування автобусів внесли через дорожні роботи та ярмарку
Громадський транспорт у Києві змінив маршрути 5 грудня.
Громадський транспорт у Києві змінив маршрути 5 грудня. / Фото: Колаж: Сьогодні

У неділю, 5 грудня, у Києві стався збій у роботі транспорту. На деяких ділянках проводяться заплановані дорожні роботи.

Про це повідомили у "Київпастрансі".

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Де змінений рух

Автобуси № 87, 108

Змінено рух автобусів по вулиці Шумського з причини проведення дорожніх робіт.

  • Рух автобусів № 87 організовано по пр-ту Тичини.
  • Рух автобусів №108 організовано по Дніпровській Набережній.

Автобуси № 95

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Змінено рух автобусів по вул. Березняківська, зупинка "Лівий берег" з причини проведення дорожніх робіт.

  • Рух автобусів № 95 організовано по п-т. Павла Тичини, вул. Амвросія Бучми, без заїзду на вул. Березняківська.

Автобуси № 64

Змінено рух автобусів № 64 на с/м "Вишеньки" з причини будівельних робіт.

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  • Рух автобусів № 64 організовано до зупинки "Розвилка".

Автобуси № 61

Змінено рух автобусів № 61 по вул. Сулеймана Стальського з причини проведення ярмарки.

  • Рух автобусів № 61 організовано по вул. Райдужній-Кибальчича.

Чому відбуваються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої в роботі громадського транспорту столиці стаються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів та скупчення легкового транспорту. До того ж, у столиці достатньо місць, де наразі триває ремонт доріг. Вони також проводяться на основних магістралях міста.

"Через це стаються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що через ці причини стаються збої в роботі громадського транспорту як вранці, так і ввечері.

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