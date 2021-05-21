Русский
$ 27,47
33,52
  1. Новини Києва
  2. Новини транспорту Києва

У Києві сталася ДТП з перекиданням: на Степана Бандери пробка (відео)

21 травня, 13:51

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Про потерпілих поки нічого невідомо – автомобіль перевернуло на бік

У Києві 21 травня відбулося серйозне ДТП в Оболонському районі. На місце вже приїхали спецслужби. Тут утворився великий затор.

Реклама

Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

Так, НП сталася на перехресті проспектів Оболонського і Степана Бандери.

"З перекиданням на бік", - пишуть у Мережі.

Реклама

На місці зараз працюють рятувальники і патрульні.

За інформацією Google maps, на проспекті Степана Бандери утворився затор. Плануйте свій маршрут заздалегідь.

В тренді
У КМДА повідомили про новий обшук
Департамент житлово-комунальної інфраструктури. Фото: КГГА
В тренді
У центрі Києва чоловік поглумився над прапором України: його шукають (відео)
В тренді
Колонія для малоліток і слон, який летить у небо: усе про Нивки, де йде пресконференція Зеленського
Місцевість, де проходить пресконференція Зеленського. Колаж "Сьогодні"

Інформація про причини і наслідки аварії уточнюються.

Реклама

Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті трактор перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.

Нагадаємо, що в Хмельницькій області на автодорозі Житомир – Чернівці зіткнулися три автомобілі – вантажівка влетіла в легковик і мікроавтобус. В результаті аварії загинули чотири людини.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Популярні статті

Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)
Зручно влаштувався. Чому з метро Києва не можуть вигнати Леніна (фото)Інші новини
Авіакомпанії тікають з аеропорту
Авіакомпанії тікають з аеропорту "Київ" в "Бориспіль": чому так відбуваєтьсяТранспорт
На
На "Арсенальній" молодий хлопець стрибнув під поїзд метро (оновлено)Транспорт
Під Києвом протестувальники перекрили трасу: на в'їзді в місто величезні затори (карта)
Під Києвом протестувальники перекрили трасу: на в'їзді в місто величезні затори (карта)Транспорт
Шокові ціни за проїзд: у Києві транспортники погрожують підняти тарифи
Шокові ціни за проїзд: у Києві транспортники погрожують підняти тарифиТранспорт
Бетономішалка-перевертень. У Києві досі намагаються прибрати наслідки п'яного ДТП (фото, відео)
Бетономішалка-перевертень. У Києві досі намагаються прибрати наслідки п'яного ДТП (фото, відео)Надзвичайні події

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти