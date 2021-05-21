У Києві сталася ДТП з перекиданням: на Степана Бандери пробка (відео)

У Києві 21 травня відбулося серйозне ДТП в Оболонському районі. На місце вже приїхали спецслужби. Тут утворився великий затор.
Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.
Так, НП сталася на перехресті проспектів Оболонського і Степана Бандери.
"З перекиданням на бік", - пишуть у Мережі.
На місці зараз працюють рятувальники і патрульні.
За інформацією Google maps, на проспекті Степана Бандери утворився затор. Плануйте свій маршрут заздалегідь.
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Інформація про причини і наслідки аварії уточнюються.
Раніше ми повідомляли, що на Буковині в селі Байраки водій трактора не впорався з керуванням. В результаті трактор перекинувся і придавив шестирічну дівчинку. Вона померла на місці.
Нагадаємо, що в Хмельницькій області на автодорозі Житомир – Чернівці зіткнулися три автомобілі – вантажівка влетіла в легковик і мікроавтобус. В результаті аварії загинули чотири людини.