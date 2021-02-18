У Києві протестують білоруський електробус за 15 млн

Найближчі два дні на автобусних маршрутах №24 та 55 буде працювати електробус. Випробування, не розраховане на перевезення пасажирів.
Про це повідомляють в КМДА .
За словами заступника голови КМДА Олександра Густєлєва, зараз мова йде про електробус білоруського виробництва. Ціна такого електробуса становить близько 15 млн грн.
Важливо подивитися: наскільки ефективно покаже себе електробус в роботі взимку при низькій температурі повітря.
"Головним критерієм при закупівлі є співвідношення "ціна – якість – комфорт". Проте є чинники, які ігнорувати на сьогодні вже не можливо. Зокрема, це стосується екологічного аспекту. Тому тестування електробусу на маршруті загального користування для нас є важливим кроком", – зазначив Густєлєв.
Відзначимо, це не перший тестове випробування електробусів в Києві. У минулому році в тестовому режимі курсував електробус китайського виробництва. Виробники електробусів тестують роботу машини в різних кліматичних умовах. Також Київ цікавий для випробування враховуючи рельєф міста.
Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом. Це не кредитні кошти, їх треба повертати з бюджету міста. Тому Київ докладе максимум зусиль, щоб мати можливість придбати 20 електробусів за рахунок коштів, отриманих Україною в рамках "зелених інвестицій".
Раніше ми повідомляли, що проти подорожчання проїзду протестували в Києві пасажири приміських маршруток.
Також нагадаємо, що Київ планує закупити більше 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів.
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