У Києві протестують білоруський електробус за 15 млн

Київ може придбати 20 електробусів в рамках Кіотського протоколу

Найближчі два дні на автобусних маршрутах №24 та 55 буде працювати електробус. Випробування, не розраховане на перевезення пасажирів.

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Про це повідомляють в КМДА .

За словами заступника голови КМДА Олександра Густєлєва, зараз мова йде про електробус білоруського виробництва. Ціна такого електробуса становить близько 15 млн грн.

Важливо подивитися: наскільки ефективно покаже себе електробус в роботі взимку при низькій температурі повітря.

"Головним критерієм при закупівлі є співвідношення "ціна – якість – комфорт". Проте є чинники, які ігнорувати на сьогодні вже не можливо. Зокрема, це стосується екологічного аспекту. Тому тестування електробусу на маршруті загального користування для нас є важливим кроком", – зазначив Густєлєв.

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Відзначимо, це не перший тестове випробування електробусів в Києві. У минулому році в тестовому режимі курсував електробус китайського виробництва. Виробники електробусів тестують роботу машини в різних кліматичних умовах. Також Київ цікавий для випробування враховуючи рельєф міста.

Нагадаємо, що Київ планує придбати 20 електробусів за Кіотським протоколом. Це не кредитні кошти, їх треба повертати з бюджету міста. Тому Київ докладе максимум зусиль, щоб мати можливість придбати 20 електробусів за рахунок коштів, отриманих Україною в рамках "зелених інвестицій".

Раніше ми повідомляли, що проти подорожчання проїзду протестували в Києві пасажири приміських маршруток.

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Також нагадаємо, що Київ планує закупити більше 400 трамваїв, тролейбусів і електробусів.

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