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У Києві п'яний водій втік з місця ДТП: його затримали очевидці (відео)

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний оглядач розділу Київ Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор розділу Київ
19 жовтня, 19:06
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Вантажівка з висувною люлькою потрапив в аварію на вулиці Луговій
На водія складено протокол
На водія складено протокол / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій автокрана потрапив в ДТП на перехресті вулиць Бережановській і Луговій, після чого намагався втекти з місця аварії. Небайдужі мешканці наздогнали його і зупинили. Відео з'явилося в соцмережах.

В патрульній поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що вантажівка з висувною люлькою потрапив в ДТП на вулиці Луговій. Після цього водій вантажівки втік з місця аварії. Почалося переслідування.

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Пошкоджена техніка рухалася в бік вулиці Вишгородської, де водія вдалося затримати.

Були моменти, коли вантажівка їхала практично некерованою і могла зробити ще кілька ДТП, а також травмувати людей при виїзді на тротуар.

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"За кермом вантажівки перебував водій в нетверезому стані. Позитивна доза на Драгер показала 1,65 проміле. На водія складено протокол. Виявилося, що він раніше був уже позбавлений водійських прав за рішенням суду", – розповіли сайту "Сьогодні" в патрульної поліції Києва.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

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Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

  • перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;
  • порушення правил маневрування – 22%;
  • порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;
  • недотримання безпечної дистанції – 7,5%;
  • порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;
  • п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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  • зіткнення;
  • наїзд на автомобіль, який стоїть;
  • наїзд на перешкоду;
  • наїзд на пішохода;
  • з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. В результаті загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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