У Києві п'яний водій втік з місця ДТП: його затримали очевидці (відео)

Вантажівка з висувною люлькою потрапив в аварію на вулиці Луговій

На водія складено протокол / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві водій автокрана потрапив в ДТП на перехресті вулиць Бережановській і Луговій, після чого намагався втекти з місця аварії. Небайдужі мешканці наздогнали його і зупинили. Відео з'явилося в соцмережах.

В патрульній поліції Києва "Сьогодні" підтвердили, що вантажівка з висувною люлькою потрапив в ДТП на вулиці Луговій. Після цього водій вантажівки втік з місця аварії. Почалося переслідування.

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Пошкоджена техніка рухалася в бік вулиці Вишгородської, де водія вдалося затримати.

Були моменти, коли вантажівка їхала практично некерованою і могла зробити ще кілька ДТП, а також травмувати людей при виїзді на тротуар.

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"За кермом вантажівки перебував водій в нетверезому стані. Позитивна доза на Драгер показала 1,65 проміле. На водія складено протокол. Виявилося, що він раніше був уже позбавлений водійських прав за рішенням суду", – розповіли сайту "Сьогодні" в патрульної поліції Києва.

На місце викликали слідчо-оперативну групу.

Найпоширеніші причини ДТП в Україні:

перевищення безпечної швидкості руху – 34% аварій;

порушення правил маневрування – 22%;

порушення правил проїзду перехресть – 8,5%;

недотримання безпечної дистанції – 7,5%;

порушення проїзду на пішохідному переході – 6%;

п'яне водіння – 5%.

Крім того, названі основні види ДТП:

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зіткнення;

наїзд на автомобіль, який стоїть;

наїзд на перешкоду;

наїзд на пішохода;

з'їзд з проїжджої частини з перекиданням транспортного засобу.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті в селі Косино сталася смертельна аварія. Водій авто під дією наркотиків не впорався з керуванням і з'їхав в кювет. В результаті загинула 17-річна дівчина, ще одну 16-річну пасажирку госпіталізували.

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