У Києві вирішили закрити фунікулер – названо причину

Дати відкриття поки що не затверджені

Фунікулер буде закритий / Фото: Колаж: Сьогодні

Київський фунікулер , який з'єднають історичне Верхнє місто та Поділ у Києві буде закрито на плановий ремонт Про це розповів заступник голови КМДА Микола Поворозник, повідомляє Київська міська адміністрація.

"Зараз окрім консервації художніх елементів фунікулера стоїть питання планового щорічного ремонту, який має проходити витяг. Тому зараз фунікулер закриється на плановий ремонт, щоб за першої можливості відчинити двері для відвідувачів", – сказав він.

Також він нагадав, що з початку вторгнення РФ на територію України, і прагнення окупаційних військ захопити Київ, постало питання функціонування фунікулера не лише як громадського транспорту, а й як пам'ятника.

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Величезну цінність становлять вітражі у виконанні українських художників Валентина Задорожного та Миколи Шкарапути.

В умовах війни вітражі були закриті дерев'яними щитами, а також укріплені вогнестійким брезентом і оцинкованими залізними листами.

Що відвідати у Києві

Вже відкрито ботанічний сад ім. Гришка. Ціни залишилися незмінними для відвідувачів. В умовах війни, поки він був закритий, було кілька відкриттів6 виведено новий сорт півонії.

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12 травня у Києві розпочав роботу в режимі парку столичний зоопарк . Відвідувачам будуть доступні для перегляду вуличні експозиції, пташині озера та дендропарк. Перебувати на території зоопарку можна буде до 16:30, у разі повітряної тривоги усі відвідувачі повинні залишити територію та проїхати у бомбосховища.

Незважаючи на те, що місто поступово оживає, міський голова Києва Віталій Кличко сказав, що у столиці досі залишається загроза ракетних ударів Росії.