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У Києві різко подорожчає проїзд у всіх маршрутках: скільки платитимемо

Олександр Марущак Олександр Марущак Провідний редактор Київ Сьогодні Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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19 травня, 14:50
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Перевізники пояснюють подорожчання збільшеною вартістю пального та його відсутністю
У Києві піднімуть ціни на проїзд у транспорті. Фото: УСІ, колаж "Сьогодні"
У Києві піднімуть ціни на проїзд у транспорті. Фото: УСІ, колаж "Сьогодні"

З суботи, 21 травня, дорожчає проїзд у приватних маршрутках Києва. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області. Цінники за 10 гривень зникнуть майже у всіх міських маршрутах.

"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", – розповів сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Подорожчання перевізники пов'язують із критичною ситуацією з паливом у країні, а точніше з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.

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Також у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали.

"Собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік. Більшість перевізників працюють собі на збиток. Подорожчання – це вимушений крок", – додає голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Водночас, на маршрутах "Київпастрансу" вартість проїзду поки що не змінюється – 10 гривень. У комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами. Місто виділяє дотації на комунальних перевізників, але скільки їм вдасться тримати старий тариф, поки що невідомо.

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У Києві дорожчає транспорт

Що думають кияни про подорожчання проїзду у транспорті?

Більшість жителів Києва обурилися тим, що у місті подорожчає проїзд у громадському транспорті. Але знайшлися й ті, хто розуміє ситуацію:

  • "Щодо альтернативи таке собі, я краще 15 грн заплачу і доїду швидше, ніж чекати на тралік 25-40 хвилин"
  • "Давайте вже розвивати велоструктуру"
  • "Я думаю, з такою ціною палива навіть 15 грн у маршрутках буде на межі окупності. Адже там пасажиропотік теж впав"
  • "Нехай живе велік!"

Коли кияни можуть повернутись додому

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому, звідки було рекомендовано евакуюватися у перші дні нападу Росії на Україну.

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"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде поступово повертатися до столиці", – так Віталій Кличко вперше прокоментував, коли мешканцям Києва можна буде повертатись додому.

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Пілот-віртуоз… Полковник Олександр Григор’єв – військовий льотчик 16 окремої бригади армійської авіації «Броди», учасник АТО/ООС, входив до складу миротворчого контингенту. Один із небагатьох вертолітників, хто виконував посадку у кратер вулкана Ньямлагіра в ДР Конго. Загинув у складі екіпажу вертольоту Мі-8 під час виконання бойового завдання на Київщині. Герой України. Посмертно.

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