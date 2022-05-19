У Києві різко подорожчає проїзд у всіх маршрутках: скільки платитимемо

Перевізники пояснюють подорожчання збільшеною вартістю пального та його відсутністю

У Києві піднімуть ціни на проїзд у транспорті. Фото: УСІ, колаж "Сьогодні"

З суботи, 21 травня, дорожчає проїзд у приватних маршрутках Києва. Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Асоціації перевізників Києва та Київської області. Цінники за 10 гривень зникнуть майже у всіх міських маршрутах.

"Проїзд подорожчає майже у всіх приватних маршрутках Києва. Вартість проїзду становитиме 15 гривень на 90% приватних маршруток. Буквально на 7-8 коротких маршрутах вартість проїзду буде 12 гривень", – розповів сайту "Сьогодні" Ігор Мойсеєнко, голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Подорожчання перевізники пов'язують із критичною ситуацією з паливом у країні, а точніше з його високою вартістю та відсутністю на АЗС.

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Також у рази подорожчали запчастини та паливно-мастильні матеріали.

"Собівартість проїзду зросла в рази та зменшився пасажиропотік. Більшість перевізників працюють собі на збиток. Подорожчання – це вимушений крок", – додає голова Асоціації перевізників Києва та Київської області.

Водночас, на маршрутах "Київпастрансу" вартість проїзду поки що не змінюється – 10 гривень. У комунальних маршрутках продовжують возити пасажирів за старими цінами. Місто виділяє дотації на комунальних перевізників, але скільки їм вдасться тримати старий тариф, поки що невідомо.

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У Києві дорожчає транспорт

Що думають кияни про подорожчання проїзду у транспорті?

Більшість жителів Києва обурилися тим, що у місті подорожчає проїзд у громадському транспорті. Але знайшлися й ті, хто розуміє ситуацію:

"Щодо альтернативи таке собі, я краще 15 грн заплачу і доїду швидше, ніж чекати на тралік 25-40 хвилин"

"Давайте вже розвивати велоструктуру"

"Я думаю, з такою ціною палива навіть 15 грн у маршрутках буде на межі окупності. Адже там пасажиропотік теж впав"

"Нехай живе велік!"

Коли кияни можуть повернутись додому

Влада столиці України визначилася, коли приблизно мешканці Києва можуть уже повертатися додому, звідки було рекомендовано евакуюватися у перші дні нападу Росії на Україну.

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"Гарантувати безпеку ми поки що не можемо, але після 8-9 травня можна буде поступово повертатися до столиці", – так Віталій Кличко вперше прокоментував, коли мешканцям Києва можна буде повертатись додому.

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