В Києві зранку стався збій у роботі громадського транспорту

Зранку 5 січня в Києві відбувся збій у роботі громадського транспорту. Затримується рух деяких трамваїв.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Трамваї № 11, 12, 16, 19
Затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська-вул.Щекавицька в напрямку Контрактової пл. з технічних причин.
Далі по темі
На місце направлено відповідальну службу підприємства.
Скасовані міські електрички
5 січня скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:
- 5.01.22(ранок) №7307,7308,7315,7316
Рух призупинено з технічних причин.
Раніше ми писали:
- "Укрзалізниця" може запустити приміську електричку Кyiv City Express у Вишгороді. Наразі триває електрифікація шляхів на ділянці до міста.
- Київ цифровий: як працюють QR-квитки та чи перевіряють їх контролери.