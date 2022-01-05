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В Києві зранку стався збій у роботі громадського транспорту

Інна Собора Інна Собора Редактор Київ Сьогодні
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5 січня, 07:57
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Затримується рух трамваїв та скасовані рейси міської електрички
У Києві відбулися зміни у русі громадського транспорту.
У Києві відбулися зміни у русі громадського транспорту. / Фото: Колаж: Сьогодні

Зранку 5 січня в Києві відбувся збій у роботі громадського транспорту. Затримується рух деяких трамваїв.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Трамваї № 11, 12, 16, 19

Затримується рух трамваїв № 11, 12, 16, 19 по вул. Кирилівська-вул.Щекавицька в напрямку Контрактової пл. з технічних причин.

На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Скасовані міські електрички

5 січня скасовується курсування наступних рейсів міської електрички:

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  • 5.01.22(ранок) №7307,7308,7315,7316

Рух призупинено з технічних причин.

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