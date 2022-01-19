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У Києві збій в роботі транспорту та затори – що відбувається на вулицях міста

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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19 січня, 12:45
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На місця виїхала патрульна поліція, аби розібратися у ДТП
У столиці змінився рух транспорту
У столиці змінився рух транспорту / Фото: Колаж: Сьогодні

У середу, 19 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Декілька маршрутів відстають від графіка через ДТП.

Про це повідомили у Київпастранс.

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Що із транспортом?

  • Затримується рух тролейбусів №41 на вул. Святошинська 20 через ДТП.
  • Затримується рух трамваїв №14, 18 на вул. Верхній Вал 10 через припарковане авто у габариті проїзду.

На адреси викликано поліцію.

Пробки

Утворилися також затори на проспекті Перемоги. Про це свідчать онлайн-карти Google maps.

Проспект Перемоги весь "червоний"
Проспект Перемоги весь "червоний" / Фото: Google Maps

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Також стоїть Столичне шосе перед Видубичами.

Важко заїхати на Південний міст
Важко заїхати на Південний міст / Фото: Google Maps

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато пробок і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також виготовляються на основних магістралях міста.

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"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

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