У Києві збій у роботі транспорту – які рейси затримуються

У Києві затримується рух тролейбусів № 5 через аварійні роботи "Київводоканалу". Рух тролейбусів №5 організовано до пр. Свободи.
Про це повідомляє пресслужба Київпастрансу.
"Затримується рух тролейбусів № 5 по вул. Північно- Сирецька з причини незакінчених аварійних робіт "Київводоканалу". На місце направлено відповідальну службу міста", – йдеться у повідомленні.
Яка ситуація на дорозі?
За даними карт Google, заторів на цій ділянці дороги практично немає. Невелика тягучка є лише на повороті з вулиці Північно-Сирецької на Білицьку. Найближчу вулицю Межова повністю перекрили.
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