У Києві серйозне ДТП на Борщагівській: на місці пробка (фото)

У Києві сьогодні на Борщагівській, 221 сталося ДТП.
Про це повідомляє Київ Сейчас в Telegram.
Попередньо відомо, що є постраждалі. На місці утворилася пробка.
"Рух ускладнено в сторону Гузара", – йдеться в повідомлення.
Як свідчать дані Google maps, на місці дійсно велика пробка.
Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.
Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет .
Дивіться сюжет – військові потрапили в аварію:
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