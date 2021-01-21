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У Києві серйозне ДТП на Борщагівській: на місці пробка (фото)

21 січня, 13:48

Ольга Кравченко Ольга Кравченко

Відомо, що є постраждалі

У Києві сьогодні на Борщагівській, 221 сталося ДТП.

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Про це повідомляє Київ Сейчас в Telegram.

Попередньо відомо, що є постраждалі. На місці утворилася пробка.

"Рух ускладнено в сторону Гузара", – йдеться в повідомлення.

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Як свідчать дані Google maps, на місці дійсно велика пробка.

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Нагадаємо, в Рівненській області на трасі Київ – Чоп в ДТП загинули двоє братів зі Львова. Ще дві жінки постраждали.

Раніше під Харковом швидка допомога злетіла в кювет .

Дивіться сюжет – військові потрапили в аварію:

Відео: Сьогодні
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Київ аварія ДТП затор

Джерело: Сьогодні

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