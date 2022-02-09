У Києві серйозні затори й затримується транспорт – де не проїхати (карта)

Рух утруднений відразу на кількох вулицях

У столиці збій у роботі транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У Києві 9 лютого стався збій у роботі громадського транспорту. До того ж, на дорогах утворився серйозний затор.

Сайт "Сьогодні" розповість про ситуацію на столичних дорогах.

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Що з транспортом?

Затримується рух трамваїв №29к на вул. Ташкентській у напрямку вул. Павла Усенка з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Де корки?

Серйозні затори утворилися на бульварі Тараса Шевченка, а також вулицях Саксаганського, Великій Житомирській, Великій Васильківській, Жилянській та Вадима Гетьмана.

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Затори у Києві 9 лютого. Карта

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

На комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП