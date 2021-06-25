У Києві швидкісний трамвай продовжать до Палацу спорту

Коли саме комунальники і підрядники почнуть реалізовувати проєкт, поки невідомо

Швидкісний трамвай у столиці. Фото: 24 канал

У Києві ухвалили рішення про продовження руху швидкісного трамвая з вулиці Старовокзальної до Спортивної. Проект повинні реалізувати за рахунок коштів Міжнародного банку реконструкції та розвитку.

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Про це повідомив радник мера Дмитро Білоцерківець в Facebook.

У найближчі роки в столиці можуть побудувати 3,5 кілометра трамвайної лінії на вулицях Жилянській та Саксаганського. Також для продовження гілки швидкісного трамвая потрібно реконструювати Вокзальну площу.

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За його словами, 67 депутатів підтримали рішення про впровадження в життя проекту "Київська міська мобільність".

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За словами політика, в реалізації проекту братиме участь комунальне підприємство "Київпастранс".

Коли саме комунальники і підрядники почнуть реалізовувати проєкт, поки невідомо.

Раніше ми писали, що в Кривому Розі йде реконструкція стадіону "Спартак".

Нагадаємо, в Києві на ВДНГ побудують безкоштовний спортивний урбан-парк.