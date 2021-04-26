У Києві швидкісний трамвай зійшов з рейок (відео)

Рух трамваїв зі швидкісного маршруту було заблоковано

У Києві 26 квітня швидкісний трамвай зійшов з рейок.

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Про це повідомляє Київ Оперативний в Telegram.

НП подія сталася на вулиці Симиренка.

"Новенький швидкісний трамвай зійшов з рейок", – пишуть в Мережі.

За інформацією, на місці утворилася пробка з трамваїв, що курсують за маршрутом №1.

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З рейок зійшов новий трамвай "Електрон". Як розповіли сайту "Сьогодні" в КП "Київпастранс" причини встановлюють фахівці.

Рух трамваїв зі швидкісного маршруту вже відновлено. Новий трамвай ставили на рейки за допомогою двох підйомних кранів.

Раніше ми писали, що в Дніпровському районі Києва вантажівка перекрила трамвайні колії.

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