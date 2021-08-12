У Києві подешевшав проїзд у приміських маршрутках: список напрямків

Перевізники почали зниження тарифів на проїзд у приміському пасажирському транспорті, про яке з ними домовився очільник області Василь Володін. Тоді домовились, що підвищення не може перевищувати 15-18%.
Про це повідомляє прес-служба Київської ОДА.
"На Київщині в результаті конструктивного діалогу керівництва області та перевізників вдалося розпочати процес зниження тарифів на проїзд у приміському пасажирському транспорті", – йдеться у повідомленні.
В першу чергу йдеться про ті маршрути, де тарифи на проїзд підняли протягом 2021 року. Ціни переглянули вже на дев'яти маршрутах. Там збільшення вартості проїзду не перевищує 18%.
Йдеться про такі маршрути:
- Вишневе – Київ;
- Боярка – Київ;
- Васильків – Київ;
- Криве Озеро – Київ;
- Ірпінь – Київ;
- Чабани – Київ;
- Петрівське – Київ;
- Крюківщина – Київ АС "Київ";
- Крюківщина – Київ АС "Південна".
"Це розумний компроміс, який враховує економічні реалії, в яких працюють перевізники, та можливості населення оплачувати їхні послуги. Вважаю, що решта надавачів послуги також мають з розумінням поставитися до платоспроможності людей та переглянути тарифи", – підкреслив голова Київської ОДА.
Чому виросли тарифи?
Влітку в столиці на тлі локдауну різко зросли ціни на проїзд у громадському транспорті. Наприклад, в напрямку Бучі тарифи зросли з 23 до 27 грн. Керівники перевізників називають збільшення цін вимушеним заходом.
Вони пояснюють це тим, що через пандемію COVID-19 кількість місць в салоні скоротилося майже наполовину. Також приділяють увагу дезінфекції салонів. Багато людей через пандемію перейшли на дистанційну роботу або велосипеди і повністю відмовилися від громадського транспорту.
Раніше ми писали, що:
- Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Остаточно виходять з обігу талони на проїзд, які можна було придбати у кондукторів. Всі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовані в електронні квитки.
- Також ми повідомляли, що проїзд у столичному транспорті подорожчає до кінця літа.