У Києві знову можна буде доїхати до всіх станцій метро – дата

Також працюватимуть пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту"

У столиці змінився рух поїздів метро. Фото: УНІАН, колаж "Сьогодні"

З четверга, 21 квітня, у Києві відновлюється рух потягів метро до станції "Лісова". Інтервал руху на всіх лініях скоротять до 10-15 хвилин.

Про це повідомили у КМДА.

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Рух поїздів здійснюється:

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Червона лінія: від станції "Академмістечко" до станції "Лісова";

Синя лінія: від станції "Героїв Дніпра" до станції "Теремки";

Зелена лінія: від станції "Сирець" до станції "Червоний хутір".

Працюють пересадочні вузли: "Золоті ворота"-"Театральна"; "Площа Льва Толстого"-"Палац спорту".

Без зупинки поїзди слідують повз станції: "Майдан Незалежності", "Хрещатик" та "Кловська".

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Варто зазначити, що графік роботи метро може оперативно змінюватися.

Київ починає оживати

У Києві відновили прокат електросамокатів та велосипедів. Міська влада зазначає, що самокати та велосипеди можуть стати альтернативою для переміщення на коротку відстань.

Крім того, у столиці планують перейменувати 5 станцій метро, які мають старі назви, що стали неприйнятними через російську агресію.

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У Києві відкрили Південний міст, який понад місяць працював лише для спецтранспорту та громадського транспорту. Також у місті запустили ще чотири тролейбусні маршрути.

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