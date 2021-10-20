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У Києві знову планують підвищити вартість проїзду: як це пояснює влада

Валентина Шаповал Валентина Шаповал Редактор розділу Україна
20 жовтня, 17:14
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У місті збережуть всі наявні пільги на проїзд для киян
До 20 гривень тариф підіймати не будуть/Колаж "Сьогодні"
До 20 гривень тариф підіймати не будуть/Колаж "Сьогодні"

Київ готується до підвищення тарифів на проїзд в комунальному громадському транспорті. Все це заради його стабільної роботи.

Про це повідомляє КМДА.

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Навіщо підвищувати тариф?

"Сьогодні, в умовах підвищення тарифів на енергоносії, залишити вартість проїзду на існуючому рівні означає: загнати перевізників в боргові ями, а згодом і паралізувати роботу транспортних підприємств. Саме тому ми змушені почати процедуру щодо підвищення тарифу", – стверджує перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

Найближчим часом комунальні підприємства запропонують економічно обґрунтований тариф.

"Після цього буде сформована обґрунтована вартість проїзду, і ми подамо пропозицію на обговорення громадськості", – пояснив Микола Поворозник.

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Перший заступник голови КМДА зазначив, що при цьому столиця зберігає всі наявні пільги на проїзд для киян.

Проїзд по 20-25 гривень?

Про підвищення вартості проїзду в метро заговорили ще в травні. Місто витрачає величезні суми на дотації для транспортників. Як відомо, транспорт завжди збитковий. Втім, в Київраді заспокоюють, що тарифи точно не піднімуть до рівня 20 або 25 гривень за поїздку.

"Можу запевнити вас, що вартість проїзду в міському транспорті Києва не становитиме ні 25, ні 20 гривень за поїздку. Ми шукатимемо варіанти, щоб майбутнє подорожчання не вдарило по кишенях пересічних киян", – заявив сайту "Сьогодні" депутат Київради Дмитро Білоцерківець.

Раніше ми писали:

  • У столичному метрополітені і "Київпастрансі" просять переглянути тарифина проїзд або виділити кошти з бюджету. Через пандемію коронавірусу і зниження пасажиропотоку обґрунтованою ціною на поїздку вважають 21 гривню.

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  • У Києві для деяких співробітників метрополітену з 12 червня 2021 року введуть чотириденний робочий тиждень.

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