У Києві знову затори, а автобуси змінили рух – де не проїхати (карта)

Проблеми з рухом виникли через проведення продовольчих ярмарків

У Києві запізнюється громадський транспорт / Фото: Колаж: Сьогодні

У Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Рух автобусів затримується. До того ж, на дорогах утворилися затори.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що з транспортом?

Змінено рух автобусів №46 на вул. Микитенка через проведення ярмарку. Рух автобусів №46 організований по вул. Вільде.

Змінено рух автобусів № 7 на Львівській площі через проведення ярмарку. Рух автобусів №7 організований до вул. Бульварно-Кудрявської.

Де корки?

Вранці 15 лютого затори утворилися на Бориспільському шосе та вулиці Миколи Бажана.

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На проспекті Соборності, Броварському проспекті та проспекті Визволителів теж затори.

Великі проблеми з рухом спостерігаються на Великій Окружній дорозі.

Проспект Академіка Глушкова також переповнений транспортом. Також затори утворилися на вулиці Шевченка, Пушкіна, Соборна, проспекті Леся Курбаса, Голосіївському проспекті та Перемоги.

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До того ж, затори спостерігаються на вулиці Жилянській, Повітрофлотському проспекті, бульварі Тараса Шевченка, проспекті Валерія Лобановського та вулиці Саксаганського. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

Скріншот: Google maps.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом щоранку у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожня обстановка, а саме часті ДТП

"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Саме тому зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Також на рух транспорту значною мірою впливає погода – сніг, ожеледиця.

"На жаль, ми не їздимо, як метрополітен, окремими лініями. Робота наземного транспорту так чи інакше залежить від загальної обстановки на дорогах міста. Також ми залежимо від поведінки інших учасників дорожнього руху, а вона часом буває дуже дивною. Це основні причини збоїв у роботі міського наземного транспорту", – зазначають у "Київпастрансі".

Також збої в роботі транспорту відбуваються через неправильно припарковані автомобілі в габаритах проїзду трамваїв та тролейбусів. А іноді транспорт зупиняється через технічні проблеми – поломки, з'їзди з рейок.

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