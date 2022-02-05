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У Києві збій у роботі громадського транспорту та затори – де не проїхати (оновлено)

Ольга Кравченко Ольга Кравченко Редактор Київ Сьогодні
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5 лютого, 11:30
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Проблеми виникли з технічної причини, на місце вже викликали службу
Рух транспорту у столиці змінився
Рух транспорту у столиці змінився / Фото: Колаж: Сьогодні

5 лютого у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Рух деяких маршрутів змінився, а також на дорогах міста утворилися затори.

Про це повідомляє "Київпастранс".

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Затримується рух транспорту

  • Затримується рух трамваїв №29К по вул. Славгородська-музична школа з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
  • Затримується рух тролейбусів № 50, 50К по пр. Визволителів- парк Перемоги в напрямку вул. Милославської з причини ДТП. На місце викликано поліцію.

Затори та ДТП

Сьогодні на вулиці Михайлівській сталася аварія. Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

У столиці зранку вже сталося ДТП
У столиці зранку вже сталося ДТП / Фото: Google Maps

Також через ремонтні роботи утворився затор на Броварському проспекті в районі "Гідропарку".

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Перед мостом Метро важко проїхати
Перед мостом Метро важко проїхати / Фото: Google Maps

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" зазначають, що на рух транспорту впливає дорожня ситуація, а саме часті ДТП.

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"Свіжий приклад – на вулиці Кирилівській була затримка трамваїв через виїзд на рейки двох легкових автомобілів. До того ж вони там зіткнулися. Через це зупинився рух трамваїв", – розповіли нам у пресслужбі "Київпастрансу".

Раніше ми писали:

  • Чи будуть затори? У Києві можуть перекривати рух у трьох районах – дата

  • Київ замітає снігом: центр міста зупинився у заторах фото, відео

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