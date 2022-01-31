У Києві знову збій у роботі громадського транспорту та затори – де не проїхати (карта)

Найскладніша ситуація зараз на правому березі міста, а особливо у центральній частині

У місті утворилися затори / Колаж "Сьогодні"

Сьогодні, 31 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту. Рух деяких маршрутів змінився, а також на дорогах міста утворилися затори.

Про це повідомляє Київпастранс.

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Що з транспортом

Змінено рух автобусів №97 на вулиці Клавдіївській. Все через припарковану машину в габариті проїзду. На місце викликали поліцію.

Наразі автобуси №97 їздять до вулиці Наумова.

Де пробки

На лівому березі Києва серйозні затори утворилися на Броварському проспекті, а також на проспекті Миколи Бажана біля метро "Осокорки" та на вулиці Петра Радзіня.

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Про це свідчить онлайн-сервіс Google maps.

На правому березі Києва рух утруднений по Великій Окружній, на вулицях В'ячеслава Чорновола, на проспектах Академіка Глушкова та Лобановського.

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Також пробка утворилася біля метро "Нивки", "Святошин" та на вулиці Жилянській.

Чому у Києві почастішали збої у роботі транспорту?

Останнім часом кожний ранок у Києві починається зі збоїв у роботі наземного громадського транспорту – трамваїв, тролейбусів, автобусів.

У комунальному підприємстві "Київпастранс" відзначають, що на рух транспорту впливає дорожна обстановка, а саме часті ДТП.