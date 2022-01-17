У Києві знову стався збій транспорту – список маршрутів

У понеділок, 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин.
Про це повідомили у Київпастрансі.
Що з транспортом?
Затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська- Олексіївська в напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.
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Чому трапляються збої у роботі транспорту?
Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також ведуться на основних магістралях міста.
"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".
Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.
Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.
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