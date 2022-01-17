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У Києві знову стався збій транспорту – список маршрутів

Софія Ковнір Софія Ковнір Редактор Україна Сьогодні
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17 січня, 07:46
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На місце направлено відповідальну службу підприємства
У столиці змінився рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"
У столиці змінився рух транспорту. Фото: колаж "Сьогодні"

У понеділок, 17 січня, у Києві стався збій у роботі громадського транспорту з технічних причин.

Про це повідомили у Київпастрансі.

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Що з транспортом?

Затримується рух тролейбусів № 3, 40, 40К по вул. Солом'янська- Олексіївська в напрямку Залізничного масиву з технічних причин. На місце направлено відповідальну службу підприємства.

Чому трапляються збої у роботі транспорту?

Як повідомили нам у "Київпастрансі", збої у роботі громадського транспорту столиці відбуваються через щільний автомобільний трафік по місту – багато заторів і скупчень легкового транспорту. До того ж у столиці достатньо місць, де зараз триває ремонт доріг. Роботи також ведуться на основних магістралях міста.

"Через це трапляються технічні збої у роботі громадського транспорту", – пояснили сайту "Сьогодні" у комунальному підприємстві "Київпастранс".

Там доповнюють, що це відбувається як вранці, так і ввечері.

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Причиною збою в роботі транспорту є аварії. Досить невеликої ДТП, щоб на проїжджій частині виник затор з тролейбусів.

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